Мэр Днепра рассказал о ситуации в городе

Мэр Филатов: в Днепре чрезвычайная ситуация национального уровня
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе после обстрелов сложилась чрезвычайная ситуация национального уровня.

По его словам, все котельные города обесточены уже второй день. При этом, добавил он, удалось постепенно стабилизировать ситуацию с водой на правом берегу, левый берег поддерживается альтернативными источниками питания

8 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по портовой и энергоинфраструктуре Украины.

По информации ведомства, для нанесения ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, удары были нанесены по местам сборки и хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских подразделений. Также за сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 142 беспилотника самолетного типа.

Вечером 7 января «24 канал» украинского телевидения сообщил о перебоях с электричеством в ряде крупных городов Украины, в том числе в Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области. Также без света частично остались жители Днепра (Днепропетровска). С перебоями подается электроэнергия в расположенном на западе Украины Ивано-Франковске.

Ранее на Украине раскрыли последствия взрывов в Херсоне и Кривом Роге.

