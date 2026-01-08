Размер шрифта
Правительство Кот-д'Ивуара ушло в отставку

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара распустил правительство страны
em_concepts/Shutterstock/FOTODOM

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара распустил правительство страны во главе с премьером Робером Бегре Мамбе. Об этом сообщил генсекретарь администрации президента республики Массаре Туре, его слова приводит портал 7sur7.

«Глава государства подписал указ о прекращении полномочий всего правительства», — сказал Туре.

В это же время Уаттара распорядился, что до назначения нового премьера и формирования кабмина нынешнее будет продолжать исполнять свои конституционные обязанности.

В Кот-д'Ивуаре в октябре 2025 года состоялись выборы президента, на которых убедительную победу одержал Уаттара, сумев переизбраться на четвертый срок. В декабре прошлого года прошли парламентские выборы, на которых с большим отрывом победила возглавляемая Уаттарой партия «Объединение уфуэтистов за демократию».

В декабре заявил, что Уаттара заявил в ходе инаугурации, что местное правительство намерено превратить страну в энергетический хаб.

Ранее Дмитриев призвал главу ЕК и канцлера ФРГ уйти в отставку.

