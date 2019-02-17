Посол рассказал о сотне снесенных памятников советским воинам в Польше

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в Польше за последние годы снесли около 100 памятников советским воинам, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в последнее время польские власти стараются не афишировать снос памятников.

«По данным нашего мониторинга получается, что за период с 2014 года до настоящего времени снесли порядка 100 памятников», — сказал посол.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что причиной сноса памятников советским солдатам в стране является польский менталитет.