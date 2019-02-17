В Петербурге госпитализировали ребенка после падения наледи

В Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку госпитализировали, по предварительным данным, после того, как на ей голову упали куски льда с крыши здания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по городу и области.

Врачи подозревают, что у ребенка переломом позвоночника и ушиб поясничной области. Отмечается, что в настоящее время девочка находится в состоянии средней тяжести.

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В ведомстве добавили, что по данному факту началась проверка.

Ранее сообщалось, что подросток в Ижевске погиб под обвалившимся фонтаном.