МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре с порывами до 18 м/с и гололедице, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие один-два часа с сохранением ночью и утром до 11.00 17 февраля местами в Москве ожидается ветер западной четверти с порывами 13-18 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

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Ведомство рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, парковать автомобили следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.