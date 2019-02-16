Москвичей предупредили о резких скачках давления

В Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления до середины следующей недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Уточняется, что предстоящие несколько дней могут заметно ухудшить состояние здоровья метеопатов.

«Нас ждут резкие скачки атмосферного давления. В частности, если сейчас в Москве атмосферное давление практически около нормы, и составляет 745 мм ртутного столба, то в воскресенье показания барометров упадут до 736 мм ртутного столба, а в первый день новой недели вырастут на 16 единиц, и уже станут превышать норму, составив 752 мм ртутного столба. В среду вновь «барическая яма» - 738 мм ртутного столба, а в четверг начнется активный рост давления», — говорится в сообщении.

К тому же, как отмечают синоптики, к этому добавится возмущенная магнитосфера Земли - 19-21 февраля потоки солнечного ветра взбудоражат околоземное космическое пространство, при этом в среду возможно образование и развитие магнитных бурь.