Мошенник обманом получил от людей с ограниченными возможностями 35 млн рублей

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Мошенник занимался обманом людей с ограниченными возможностями, публикуя в сети рекламу услуг по изготовлению протезов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как отмечается, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что нашел в интернете сведения о предприятии, занимающемся изготовлением и ремонтом протезов. Уточняется, что он сделал заказ, после чего оплатил заказ на четыре миллиона рублей. Услуги мужчина так и не получил.

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«Предъявлено обвинение 44-летнему мужчине в десяти мошенничествах на сумму около 35 миллионов рублей», — пояснила Волк.

Она добавила, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге риелтор лишила мужчину квартиры с помощью «справки» из МФЦ.