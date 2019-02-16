Полиция проверяет несколько ТЦ из-за сообщений о «минировании» в Москве

Полиция проверяет три торговых центра (ТЦ) «Капитолий» в Москве из-за сообщений о «минировании», передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, речь идет о ТЦ на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Севастопольском проспекте».

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Подробной информации на данный момент нет. Известно, что почти 700 человек были эвакуированы из ТЦ на улице Миклухо-Маклая.

Ранее сообщалось, что в Москве из «заминированных» БЦ и ТЦ эвакуировали более 5 тысяч человек.