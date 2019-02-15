В Госдуме назвали сроки ужесточения наказания главарям ОПГ
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что законопроект об уголовной ответственность для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) может быть принят в марте.
Соответствующий законопроект 14 февраля внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
По словам Крашенинникова, данная инициатива «давно обсуждается», поэтому законопроект с большой долей вероятности будет одобрен российскими парламентариями.
«Мы уже сегодня во второй половине дня обсуждали, и я думаю, что мы в марте примем [законопроект] в Государственной думе в трех чтениях, вполне это возможно», — сказал Крашенинников.
Депутат пояснил, что необходимость введения уголовной ответственности для криминальных авторитетов объясняется тем, что главам ОПГ зачастую удается избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.