При взрыве самодельной бомбы в Индии погибли 40 полицейских

В результате взрыва самодельной бомбы в Индии погибли 40 полицейских. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на советника губернатора штата Виджая Кумара.

По словам советника, взрыв произошел в штате Джамму и Кашмир в Индии. Самодельное взрывное устройство подорвали, когда сотрудники местной полиции направлялись в округ Пулвама.

Реклама

Отмечается, что после взрыва также раздавались выстрелы. Кумар добавил, что это самое кровавое нападение на полицию в Кашмире.

Также, в связи с терактом, российский президент Владимир Путин выразил свои соболезнования индийскому лидеру Раму Натху Ковинду.

Уточняется, что ответственность за случившееся взяли на себя боевики из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Ранее сообщалось, что микроавтобус подорвался на мине на севере Сирии.

«Джаиш-е-Мухаммад» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.