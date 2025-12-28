Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Из психбольницы в Волгоградской области сбежали осужденные

V1.RU: пациенты волгоградской психбольницы сбежали, расправившись с санитаром
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В одной из психиатрических больниц Волгоградской области осужденные расправились с санитаром и сбежали, сообщает Telegram-канал V1.RU.

По информации одного источника, два пациента ранее находились на принудительном лечении в селе Дворянском Камышинского района, а затем их перевели в общее отделение в психиатрической клинике в Луговском. Другой источник сообщает, что один из осужденных был направлен на лечение в клинику в Логовском сразу после суда.

«Как это возможно, что уголовников перевели к обычным людям, немощным пенсионерам, большой вопрос», — возмутился собеседник СМИ.

Утром 27 декабря, когда санитар спал, эти пациенты забрали у него ключи и сбежали. На теле мужчины обнаружено восемь ножевых ранений. Сбежавших удалось задержать спустя несколько часов.

Официальной информации по этому поводу не поступало. Ранее из этой же клиники уже сбегали пациенты, сообщали местные СМИ.

До этого стало известно, что томская психиатрическая больница закупила в 2025 году 20 тыс. пачек сигарет на 3,1 млн рублей. В лечебнице это объяснили нуждами пациентов.

Ранее актриса Эвелина Бледанс посоветовала коллегам лечь в психбольницы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520339_rnd_3",
    "video_id": "record::37bb3444-a607-405f-8728-41d1c534b664"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+