Из психбольницы в Волгоградской области сбежали осужденные

В одной из психиатрических больниц Волгоградской области осужденные расправились с санитаром и сбежали, сообщает Telegram-канал V1.RU.

По информации одного источника, два пациента ранее находились на принудительном лечении в селе Дворянском Камышинского района, а затем их перевели в общее отделение в психиатрической клинике в Луговском. Другой источник сообщает, что один из осужденных был направлен на лечение в клинику в Логовском сразу после суда.

«Как это возможно, что уголовников перевели к обычным людям, немощным пенсионерам, большой вопрос», — возмутился собеседник СМИ.

Утром 27 декабря, когда санитар спал, эти пациенты забрали у него ключи и сбежали. На теле мужчины обнаружено восемь ножевых ранений. Сбежавших удалось задержать спустя несколько часов.

Официальной информации по этому поводу не поступало. Ранее из этой же клиники уже сбегали пациенты, сообщали местные СМИ.

До этого стало известно, что томская психиатрическая больница закупила в 2025 году 20 тыс. пачек сигарет на 3,1 млн рублей. В лечебнице это объяснили нуждами пациентов.

Ранее актриса Эвелина Бледанс посоветовала коллегам лечь в психбольницы.