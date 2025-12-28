Размер шрифта
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидемиям

Попова: Россия готова к новым эпидемиологическим угрозам страшнее COVID-19
Павел Львов/РИА Новости

Россия готова к будущим эпидемиологическим угрозам, которые могут быть страшнее COVID-19. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, власти постараются сделать так, чтобы в случае следующей эпидемии россияне обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики, и, в первую очередь, без значимых рисков для жизни и здоровья граждан.

По данным Роспотребнадзора, за 11 месяцев 2025 года в России зарегистрировано около 295,7 тыс. случаев COVID-19, 94,6% из них протекали в легкой форме. В ведомстве отметили, что в циркуляции доминирует штамм XFG Stratus.

Ученые из Национального центра нейроиммунологии и возникающих заболеваний Университета Гриффита пришли к выводу, что COVID-19 влияет не только на дыхательную систему, но и может вызывать длительные изменения в головном мозге даже у людей, полностью восстановившихся после инфекции.

Ранее ученый рассказал, кому может понадобиться ревакцинация от COVID-19 в 2026 году.

