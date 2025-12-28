«Роскосмос» сообщил, когда достроят аэропорт на космодроме Восточный

Строительство собственного аэропорта на территории космодрома Восточный в Амурской области планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщила в Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос», подводя итоги развития инфраструктуры космодрома в текущем году.

Там отметили, что 14 мая была введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса. Спустя неделю — 23 мая — был выполнен первый официальный рейс, который совершил самолет «Роскосмоса» Ту-204-300.

«Полное завершение строительства аэропорта — 2026 год», — говорится в сообщении.

Строительство космодрома Восточный официально началось в январе 2011 года. Указ о создании нового космодрома был подписан еще в 2007 году.

9 декабря госкорпорация сообщала, что на Восточном ввели в эксплуатацию стартовый стол для тяжелых ракет-носителей «Ангара» и еще 37 объектов, включая командный пункт, укрытия для обслуживающего персонала и эвакуационные тоннели.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о работе Восточного после отключения электричества.