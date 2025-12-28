Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

«Роскосмос» сообщил, когда достроят аэропорт на космодроме Восточный

«Роскосмос»: строительство аэропорта космодрома Восточный завершат в 2026 году
РИА Новости

Строительство собственного аэропорта на территории космодрома Восточный в Амурской области планируют завершить в 2026 году. Об этом сообщила в Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос», подводя итоги развития инфраструктуры космодрома в текущем году.

Там отметили, что 14 мая была введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса. Спустя неделю — 23 мая — был выполнен первый официальный рейс, который совершил самолет «Роскосмоса» Ту-204-300.

«Полное завершение строительства аэропорта — 2026 год», — говорится в сообщении.

Строительство космодрома Восточный официально началось в январе 2011 года. Указ о создании нового космодрома был подписан еще в 2007 году.

9 декабря госкорпорация сообщала, что на Восточном ввели в эксплуатацию стартовый стол для тяжелых ракет-носителей «Ангара» и еще 37 объектов, включая командный пункт, укрытия для обслуживающего персонала и эвакуационные тоннели.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о работе Восточного после отключения электричества.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520717_rnd_7",
    "video_id": "record::f9d03356-f268-443e-b94a-6863499add8d"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+