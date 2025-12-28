Размер шрифта
Новости. Общество

Мужчина попал за решетку в Петербурге за соития со школьницами в подъездах

В Петербурге мужчину арестовали за соития со школьницами в подъездах
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в половых сношениях со школьницами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все случилось в период с 2020 по 2023 годы. По версии следствия, мужчина вступал в половые сношения и совершал иные действия сексуального характера с двумя девочками, не достигшими на тот момент возраста 14 и 16 лет. Злоумышленник совершал свои действия с согласия потерпевших и без применения насилия.

26 декабря этого года подозреваемого задержали, а на следующий день ему предъявили обвинение. Мужчине вменяют ч.3 ст.134 УК РФ, ч.2 ст.135 УК РФ, ч.1 ст.134 УК РФ, ч.1 ст.135 УК РФ. Калининский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 февраля 2026 года.

Ранее сбежавший со службы российский военный изнасиловал пятилетнюю девочку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521149_rnd_7",
    "video_id": "record::c32aff38-606d-4ad4-8059-f25898295fed"
}
 
