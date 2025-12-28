Основательницу РЕН ТВ Лесневскую похоронили на Даниловском кладбище

На Даниловском центральном кладбище в Москве похоронили журналистку, продюсера, основательницу и соучредителя РЕН ТВ Ирену Лесневскую, передает РИА Новости.

В материале уточняется, что до этого с женщиной простились на Востряковском иудейском кладбище по еврейским традициям. Похороны состоялись спустя несколько часов. На них присутствовали родственники, друзья и коллеги покойной, в том числе гендиректор Фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева и гендиректор VK Video Марианна Максимовская.

24 декабря последняя сообщила о кончине Лесневской в возрасте 83 лет. Максимовская отметила, что многим лично обязана покойной.

Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп Павлодарской области Казахской ССР. Через три года она вместе с матерью и братом переехала в Москву. После школы окончила режиссерский факультет Российского университета театрального искусства (ГИТИС), а в 60-е --телевизионное отделение факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

За свою карьеру Лесневская была сотрудницей Центрального телевидения СССР, в 80-е работала над программой «Кинопанорама». В 1991 году учредила компанию РЕН ТВ, через шесть лет — одноименный канал. В 1994 году Лесневская возглавила Ассоциацию независимых телепроизводителей и руководила ею до 2005 года. После ухода купила журнал «Новое время», который впоследствии был переименован в The New Times.

