В Тверской области загорелся склад обувной фабрики

Пожар произошел на складе обувной фабрики в городе Торжок Тверской области. Об этом сообщает МЧС РФ.

Огонь распространился на площади 5000 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. К тушению привлечены более 70 специалистов и 20 единиц техники.

В настоящее время пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

28 декабря в Сочи загорелся автосервис, позже огонь перекинулся на соседние складские помещения. Площадь возгорания составила более одной тысячи квадратных метров. Пострадали три человека. Одной из пострадавших оказалась женщина, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара. По словам очевидцев, она получила переломы. Ее срочно госпитализировали.

27 декабря в московском торговом центре «Нора», расположенном на проспекте Андропова, была проведена экстренная эвакуация из-за возгорания. Предварительно, очаг находился в магазине электроники на втором этаже здания. Опубликованные кадры демонстрируют скопление посетителей на улице перед ТЦ, рядом с прибывшей пожарной машиной.

Ранее в Красноярском крае произошел пожар в мебельном цехе.