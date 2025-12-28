СМИ сообщают о перемирии на одном участке фронта на Украине

Перемирие объявили между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы отремонтировать линии электропередачи вблизи станции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Договоренность о локальном прекращении огня была достигнута при посредничестве МАГАТЭ. Сейчас агентство следит за ремонтными работами, которые должны продлиться несколько дней. Цель работ – предотвратить аварию на станции, отмечает издание.

16 декабря электроснабжение по одной из внешних линий питания Запорожской АЭС — «Ферросплавной-1» — перестало поступать после обстрела, сообщили на станции. Внешнее энергоснабжение АЭС осуществлялось по второй, Днепропетровской линии.

Представители станции отметили, что радиационный фон был в норме, а пределы и условия безопасности эксплуатации энегргоблоков не были нарушены.

В ноябре 2025 года сообщалось об отключении «Днепровской» линии.

Ранее папа Римский опечалился из-за несостоявшегося рождественского перемирия на Украине.