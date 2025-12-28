Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
 (обновлено )
Новости политики

СМИ сообщают о перемирии на одном участке фронта на Украине

Reuters: Россия и Украина объявили перемирие в районе Запорожской АЭС
AP

Перемирие объявили между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы отремонтировать линии электропередачи вблизи станции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Договоренность о локальном прекращении огня была достигнута при посредничестве МАГАТЭ. Сейчас агентство следит за ремонтными работами, которые должны продлиться несколько дней. Цель работ – предотвратить аварию на станции, отмечает издание.

16 декабря электроснабжение по одной из внешних линий питания Запорожской АЭС — «Ферросплавной-1» — перестало поступать после обстрела, сообщили на станции. Внешнее энергоснабжение АЭС осуществлялось по второй, Днепропетровской линии.

Представители станции отметили, что радиационный фон был в норме, а пределы и условия безопасности эксплуатации энегргоблоков не были нарушены.

В ноябре 2025 года сообщалось об отключении «Днепровской» линии.

Ранее папа Римский опечалился из-за несостоявшегося рождественского перемирия на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520927_rnd_0",
    "video_id": "record::04643ec2-2221-4398-9c07-459ed2d1fdc2"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+