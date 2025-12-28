Размер шрифта
Путин подписал закон об учете службы добровольцем в пенсии силовиков

Путин подписал закон об учете службы добровольцами в пенсии за выслугу лет
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о зачислении периода пребывания в добровольческих формированиях в стаж при назначении пенсии некоторыми силовикам за выслугу лет. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе говорится, что при назначении пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП в стаж засчитываются периоды пребывания в добровольческих формированиях. Они смогут получить право на пенсию при выслуге 20 лет и более с учетом службы добровольцем.

Поправки вступают в силу с 1 января 2026 года.

Уточняется, что граждане, исключенные из таких формирований до вступления в силу нововведений, могут обратиться с заявлением о назначении им пенсии либо о пересмотре размера пенсии со дня вступления в силу закона.

До этого стало известно, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. Формирование подразделений идет уже в двух десятках субъектов РФ. Основанием для этого стал закон, позволяющий использовать резервистов не только в военное, но и в мирное время.

Ранее Путин назвал поддержку россиянами участников СВО основой успехов на поле боя.

