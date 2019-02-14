Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Красноярске

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Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Красноярске. Кадры разместил телеканал 360 на YouTube.

На записи видео, что здание получило серьезные повреждения.

Сотрудники экстренных служб ведут работу на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что МЧС эвакуировало жителей обрушившегося из-за газа дома в Красноярске.

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Взрыв газа в жилом доме в Красноярске произошел 14 февраля. В результате инцидента обрушились три квартиры. На данный момент известно об одном погибшем.

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