Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Красноярске
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Красноярске. Кадры разместил телеканал 360 на YouTube.
На записи видео, что здание получило серьезные повреждения.
Сотрудники экстренных служб ведут работу на месте ЧП.
Ранее сообщалось, что МЧС эвакуировало жителей обрушившегося из-за газа дома в Красноярске.
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Взрыв газа в жилом доме в Красноярске произошел 14 февраля. В результате инцидента обрушились три квартиры. На данный момент известно об одном погибшем.
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