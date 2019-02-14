Три квартиры обрушились из-за взрыва газа в доме в Красноярске
Три квартиры обрушились после взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Отмечается, что из-за взрыва частично разрушен второй и третий этаж здания.
По данным источника, появилась информация о возможном нахождении под завалами одного жителя дома.
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«Предстоит проверить обрушившиеся квартиры. В них могут быть люди», — добавил источник.
Ранее сообщалось, что в Красноярске произошел взрыв бытового газа в жилом доме.