Когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ в России

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Глава Минздрава России Вероника Скворцова рассказала, когда завершится эпидемия гриппа в стране, передает ТАСС.

По ее словам, это произойдет в апреле.

«Где-то до середины апреля он уйдет полностью. Продолжительность самой эпидемии обычная — 12-14 недель. Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдем вниз», — сказала Скворцова.

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Она также отметила снижение заболеваемости и смертности из-за гриппа. По словам Скворцовой, за 12 лет число смертей от гриппа снизилось более чем в 20 раз.

Ранее сообщалось, что эпидемия гриппа, охватившая все регионы Франции, с октября 2018 года уже убила 1100 человек.