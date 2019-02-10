СМИ: делегации новой церкви Украины не позволили попасть в монастырь на Афоне

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Делегация новой церкви Украины, которую возглавляет епископ Павел, не смогла попасть на территорию Свято-Пантелеимоновой обители на горе Афон. Об этом сообщает Romfea.

Согласно имеющейся информации, архимандрит Евлогий, который является настоятелем монастыря, закрыл ворота перед украинской делегацией. Он не разрешил ей войти в храм и поклониться мощам.

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Ранее представитель новой церкви Украины впервые совершил богослужение на Афоне.

Новая церковь Украины образовалась на «объединительном соборе» в Киеве для того, чтобы получить томос об автокефалии. Каноническая Украинская православная церковь не признала «собор» и отказалась от участия в нем.