Полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

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Парижская полиция несколько раз применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» на площади Франциска Первого недалеко от Елисейских полей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Как отмечается, правоохранители были вынуждены защищаться от группы агрессивных демонстрантов, которые бросали в низ

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Полицейские вынуждены были защищаться от группы агрессивно настроенных «желтых жилетов», которые бросали в них камни и бутылки.

В агентстве подчеркнули, что напряженность между полицией и протестующими увеличивается.

Ранее газета Financial Times сообщила, что бюджет Франции оказался под угрозой после уступок президента страны Эммануэля Макрона «желтым жилетам».