Дело возбуждено из-за недостачи ценностей в Киево-Печерской лавре

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По факту недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре на Украине возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на СБУ.

По данным агентства, сотрудники СБУ в ходе проверки, инициированной украинским минкультом, установили недостачу десяти предметов, которые представляют культурную ценность.

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«Зарегистрировано уголовное производство по факту недостатка культурных ценностей в Киево-Печерской Лавре», — говорится в сообщении СБУ.

Уточняется, что уголовное производство по факту растраты ценностей, переданных на хранение сотрудникам Киево-Печерской Лавры, открыто по статье 191 УК Украины «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Ранее сообщалось, что Филарет нашел способ отобрать Киево-Печерскую Лавру.