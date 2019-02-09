В Британии тигр растерзал партнершу в первые минуты «брачной ночи»

В зоопарке Лондона тигрицу Мелати насмерть загрыз потенциальный партнер — тигр Асим, которого ввели в вольер к самке всего за несколько секунд до трагедии. Об этом пишет Daily Mail.

При этом отмечается, что двух хищников содержали в соседних вольерах на протяжении десяти дней перед спариванием, чтобы они могли привыкнуть друг к другу, но самец все же проявил агрессию. Сотрудники зоопарка попытались спасти Мелати во время атаки, пугая Асима громкими звуками, вспышками и сигнализацией, но тигрица все же скончалась.

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В заявлении Лондонского зоопарка говорится, что его сотрудники «опустошены потерей Мелати, и их сердца разбиты таким поворотом событий». Часть зоопарка с тиграми временно закрыли для посетителей, чтобы «сосредоточиться на заботе об Асиме».

Ранее сообщалось, что в США сбежавший из зоопарка ягуар Валерио убил пять альпак, двух лис и эму.