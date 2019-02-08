При столкновении автобуса с опорой электропередачи в Башкирии пострадали 19 человек

В Стерлитамаке 19 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, который врезался в опору электропередачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Отмечается, что среди пострадавших трое детей.

«Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести и удовлетворительное», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что иркутский пенсионер пересел за руль маршрутки после смерти водителя и спас пассажиров.