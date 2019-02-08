В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

Еноты-полоскуны проснулись в Московском зоопарке из-за оттепели, сообщает РИА «Новости».

«Заглянувшая на этой неделе в столицу оттепель разбудила енотов-полоскунов: мирно дремавшие в своем уютном и теплом домике звери вышли на улицу, чтобы немного побродить, осмотреть владенья и, конечно же, подкрепиться», — сообщили в зоопарке.

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Отмечается, что еноты могут просыпаться по нескольку раз за зиму, когда почувствуют потепление, и выходить из укрытия, чтобы проверить, не наступила ли весна. В том случае, если енот понимает, что снега еще слишком много, и не ощущает приближение теплого времени года, он возвращается обратно и снова засыпает.

Ранее сообщалось, что сурки, живущие в Московском зоопарке, не проснулись в День сурка и продолжают спать в своей норке.