Возбуждено дело после перестрелки в Ростове-на-Дону

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело после стрельбы в Ростове-на-Дону, передает ТАСС.

Дело заведено по трем статьям УК.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного орудия». Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, его совершившие», — сообщили в пресс-службе СУ СК.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ссора двух групп мужчин переросла в массовую драку со стрельбой, в результате инцидента погиб один мужчина 35-40 лет.