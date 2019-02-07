Выросло число госпитализированных с отравлением хлором в Нижнем Новгороде

В министерстве здравоохранения Нижнего Новгорода сообщили, что с подозрением на отравление хлором после посещения бассейна в фитнес-клубе госпитализированы пять детей и двое взрослых, передает ТАСС.

Отмечается, что все дети находятся в детской клинической больнице в состоянии средней степени тяжести.

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«Накануне вечером в больницу был доставлен из дома мужчина в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в министерстве.

Проверку по факту произошедшего начала прокуратура региона.

Ранее число госпитализированных с отравлением парами хлора в бассейне фитнес-клуба в Нижнем Новгороде увеличилось до пяти человек.