Пассажира ранили ножом на станции метро «Автозаводская»

На станции метро «Автозаводская» в Москве полицейские задержали мужчину, который напал на пассажира, сообщает РИА «Новости»

«На платформе станции «Автозаводская» между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту несколько ударов предметом, похожим на нож», — сообщили в МВД.

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Подозреваемым оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Он был задержан. Пострадавший госпитализирован.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство».