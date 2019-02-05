Арестован владелец автобуса после смертельной аварии под Калугой

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Индивидуального предпринимателя, которому принадлежал перевернувшийся в Калужской области автобус, арестовали на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете (СК) России.

По словам источника, Калужский районный суд поддержал предложение регионального СУ СК об аресте.

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«Владелец автобуса подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности… арестован на два месяца», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что арест водителя продлится до 2 апреля 2019 года.

Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. По последним данным, жертвами аварии стали семь человек, в том числе трое детей.

Ранее в ГИБДД заявили, что документы о техосмотре попавшего в ДТП автобуса могли быть подделкой.