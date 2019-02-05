В Москве и области проверяют уже более 100 объектов из-за угрозы «минирования»

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В Москве и Московской области проверяют уже более 100 объектов из-за угрозы «минирования». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как отмечается, в столице анонимные звонки поступили в отношении 80 объектов, в области — 25-ти.

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Уточняется, что на данный момент только в Москве были эвакуированы более десяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Москве и области проверяют почти 50 объектов из-за звонков о «минировании».

Волна заявлений о «минировании» прокатилась по стране в январе 2019 года, все они оказались ложными. Счет эвакуированных людей шел на тысячи.