Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа

В городе Белово Кемеровской приостановлена работа детского сада из-за повышенного уровня газа радона в атмосфере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве рассказали, что повышенный уровень радона был обнаружен Роспотребнадзором в медицинском кабинете, спальне средней группы и спальне первой младшей группы. Также они отметили, что повышенный уровень содержания газа представляет «непосредственную угрозу здоровью» здоровью детей и воспитателей.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после массового отравления в детском саду в Хабаровске.