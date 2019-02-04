СК подтвердил информацию о возросшем числе жертв пожара в центре Москвы

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Старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова подтвердила, что на месте пожара на Никитском бульваре обнаружено тело малолетнего ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в настоящее время известно о восьми жертвах пожара, двое из которых являются малолетними детьми.

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Ранее источник в экстренных службах сообщал о обнаружении тела малолетнего ребенка на месте пожара. Отмечалось, что его пол не удалось установить на месте из-за сильного обгорания. По предварительным данным, погибшему было 5-6 лет.

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы произошел в ночь на 4 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС.