Ребенок случайно выстрелил беременной матери в лицо

В Сиэтле четырехлетний мальчик случайно выстрелил в лицо матери, найдя заряженное оружие под кроватью, сообщает местное издание Seattle Times.

Оба родителя находились дома с ребенком. Мальчик обнаружил пистолет под кроватью и неумышленно выстрелил в 27-летнюю беременную мать.

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«Пистолет не был должным образом спрятан, он просто лежал под кроватью и был заряжен», — сказал представитель полиции Райан Эббот.

Беременную женщину доставили в больницу с опасными для жизни травмами. Позже ее состояние улучшилось до удовлетворительного.

В штате Вашингтон некоторое время назад утвердили меру, которая позволяет возбуждать уголовные дела против человека, который хранит свое оружие ненадлежащим образом или в случае, если оно попадет в руки ребенку.

Ранее сообщалось, что школьница случайно расстреляла одноклассников в США.