Физики объяснили, почему современные зимние куртки греют лучше старых

С наступлением холодов миллионы людей достают зимние куртки, не задумываясь о том, что за привычным предметом гардероба скрываются законы физики, сформулированные столетия назад, и достижения современной материаловедческой науки. Физики рассказали,что эффективность современных курток основана на управлении тремя классическими механизмами теплопередачи — теплопроводностью, конвекцией и тепловым излучением — при сохранении способности ткани «дышать». Об этом сообщает портал The Conversation.

Сами физические принципы давно известны науке. Еще в XVIII веке Исаак Ньютон описал конвективное охлаждение, а в XIX веке Жозеф Фурье заложил математическую основу теплопроводности. К концу того же столетия работы Йозефа Стефана и Людвига Больцмана, а затем исследования Макса Планка сформировали современное понимание теплового излучения. Однако, как подчеркивают специалисты, революция произошла не в теории, а в материалах.

Основная задача зимней куртки — замедлить потерю тепла от тела. С теплопроводностью борются за счет изоляции: пух и современные синтетические волокна удерживают неподвижный воздух в микроскопических «карманах», увеличивая путь, который тепло должно пройти, прежде чем выйти наружу. В последние годы к этому добавились ультралегкие пористые материалы, такие как аэрогели, позволяющие сохранять тепло даже в тонких слоях.

Не менее важна защита от конвекции. Ветер способен разрушать тонкий слой теплого воздуха у поверхности тела, резко усиливая охлаждение. Плотные внешние оболочки курток, ламинированные ткани и продуманная конструкция манжет, воротников и швов предотвращают этот эффект, сохраняя вокруг тела стабильную воздушную «подушку».

Отдельную роль играет тепловое излучение — невидимые инфракрасные волны, которые тело постоянно испускает. Современные куртки используют отражающие слои и микроскопические узоры, возвращающие часть этого излучения обратно к телу. При этом инженеры избегают сплошных металлических покрытий, которые мешали бы испарению влаги. Вместо этого применяются точечные или сетчатые структуры, сочетающие отражение тепла и воздухопроницаемость.

Ключевым условием сохранения тепла остается сухость. Если влага задерживается внутри куртки, утеплитель теряет свои свойства, а тепло начинает уходить быстрее. Поэтому современные модели объединяют влагоотводящие внутренние ткани, вентиляционные элементы и мембраны с порами, пропускающими водяной пар, но задерживающими воду и снег.

По мнению ученых, будущее зимней одежды связано с адаптивными материалами. Исследователи уже работают над тканями, способными автоматически открывать и закрывать микровентиляционные каналы в зависимости от влажности и температуры, а также над утеплителями, меняющими объем в ответ на окружающую среду. Такие решения могут приблизить одежду к «умным» системам терморегуляции, которые подстраиваются под условия без участия человека.

Ранее ученая рассказала, как правильно ухаживать за кожей в зимний сезон.