В Мексике умер самый полный человек в мире

Умер мексиканец Хуан Педро Франко, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса в 2017 году как самый полный человек в мире. Об этом сообщает издание El Universal.

«Мексиканец Хуан Педро Франко, известный как самый полный человек в мире, скончался в возрасте 41 года от инфекции почек», — говорится в статье.

По словам его лечащего врача, в последние дни состояние здоровья Франко ухудшилось из-за инфекции почек, которая развивалась с системными осложнениями, что и привело к летальному исходу.

В 2017 году Франко вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый человек в мире — тогда он весил 595 килограммов.

Его лечащий доктор прописал ему средиземноморскую диету, а впоследствии провел две операции. После этого вес Франко снизился на 49%.

В 2020 году он также перенес коронавирус.

