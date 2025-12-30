Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию в связи с ограничениями в воздушном пространстве. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, данные меры были введены в связи с временным ограничением на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Кореняко добавил, что возможны корректировки в расписании части рейсов.

Он отметил, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четвертый беспилотник, который летел на столицу.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Российские силы отразили атаку 91 украинского дрона. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

Ранее аэропорт Внуково опроверг сообщения об отмене рейсов.