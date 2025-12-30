Размер шрифта
Лолита выкупила свой концерт в «Крокусе», отмененный на ТВ из-за «голой вечеринки»

Певица Милявская выкупила и опубликовала запись своего юбилейного концерта
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская выкупила запись своего концерта в «Крокус Сити Холле», который два года лежал в архиве федерального канала. Об этом сообщает kp.ru.

Выход шоу в честь 60-летия артистки на ТВ отложили после скандальной «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой, в которой в конце 2023 года поучаствовала Лолита.

«Самое главное — это один из последних концертов, снятых в любимом Крокусе… Часть команды, работавшей на шоу, навсегда останется в его стенах…» — поделилась Лолита.

По словам Лолиты, она опубликовала запись юбилейного концерта бесплатно ради поклонников и в память о «Крокус Сити Холле», где в начале 2024 года произошел теракт.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Ивлеева призналась, что не готова к большому интервью после отмены.

