Дибров представил друзьям новую избранницу: «Интересная собеседница»

Телеведущий Дмитрий Дибров представил друзьям новую избранницу после развода с Полиной Дибровой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на юмориста Михала Грушевского.

66-летний Дибров уже 30 лет приходит к Грушевскому на дни рождения, а в этот раз, пишет издание, пришел с 43-летней нутрициологом Екатериной Гусевой. Утверждается, что именно она помогла Диброву постройнеть.

«По словам Михаила Грушевского, Екатерина интересная собеседница, девушка из интеллигентной московской семьи, и у нее прекрасное образование. Все присутствующие на празднике заметили, что Дмитрий и Екатерина смотрятся гармонично и общаются на одном интеллектуальном уровне», — говорится в публикации.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам блогерши, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего: 15-летний Александр, 12-летний Федор и 10-летний Илья. Блогер съехала из дома, где жила с мужем, но арендовала особняк в том же поселке. По словам знаменитости, она хотела, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.

У нынешнего избранника Дибровой Товстика шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой. Модель отмечала, что они дали с возлюбленным друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь. Диброва признавалась, что хочет родить дочь от возлюбленного.

Ранее экс-жена Диброва снялась в бикини после бани с бизнесменом Товстиком.