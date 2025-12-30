Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Дибров представил друзьям новую избранницу: «Интересная собеседница»

Телеведущий Дибров вышел в свет с нутрициологом Гусевой после развода
Pavel Kashaev/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров представил друзьям новую избранницу после развода с Полиной Дибровой. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на юмориста Михала Грушевского.

66-летний Дибров уже 30 лет приходит к Грушевскому на дни рождения, а в этот раз, пишет издание, пришел с 43-летней нутрициологом Екатериной Гусевой. Утверждается, что именно она помогла Диброву постройнеть.

«По словам Михаила Грушевского, Екатерина интересная собеседница, девушка из интеллигентной московской семьи, и у нее прекрасное образование. Все присутствующие на празднике заметили, что Дмитрий и Екатерина смотрятся гармонично и общаются на одном интеллектуальном уровне», — говорится в публикации.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам блогерши, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего: 15-летний Александр, 12-летний Федор и 10-летний Илья. Блогер съехала из дома, где жила с мужем, но арендовала особняк в том же поселке. По словам знаменитости, она хотела, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.

У нынешнего избранника Дибровой Товстика шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой. Модель отмечала, что они дали с возлюбленным друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь. Диброва признавалась, что хочет родить дочь от возлюбленного.

Ранее экс-жена Диброва снялась в бикини после бани с бизнесменом Товстиком.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538663_rnd_7",
    "video_id": "record::c7f9a601-1912-4aba-8557-9bc3ee5f91e0"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+