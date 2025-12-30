Размер шрифта
Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу
Global Look Press

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл золотую медаль на чемпионате мира по блицу в Дохе.

В финале турнира гроссмейстер переиграл представителя Узбекистана Нодирбека Адбусатторова — матч завершился со счетом 2,5:1,5.

До этого Магнус Карлсен получил техническое поражение на чемпионате мира по блицу в партии против армянина Айка Мартиросяна, сбив с доски несколько фигур и нажав на часы контроля времени, не успев их поправить.

Российские шахматисты не смогли пробраться в стадию плей-офф, завершив выступление на групповой стадии.

28 декабря Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по рапиду. Для него этот титул стал уже шестым в карьере. В заключительный игровой день Карлсен выиграл три партии и одну свел вничью.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию.

