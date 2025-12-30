Размер шрифта
Новости политики

Названо имя нового главы офиса президента Украины

«Зеркало недели»: уполномоченный по санкциям Власюк станет главой ОП Украины
Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначит главой своего офиса уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

«На сегодняшний день этой кандидатурой является уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что в офис президента Власюка «привела» советница Андрея Ермака Дарья Заровна. Позже Власюк сработался с Ермаком и у них выстроились тесные отношения. Как пишет «Зеркало недели», в офисе Зеленского Власюка нередко называют «собственностью» Ермака.

По оценке издания, Зеленский назначает человека, «который не будет мешать Андрею Ермаку продолжать оказывать влияние на все решения президента, находиться рядом с ним дома, в спортзале, как это сейчас происходит, и сохранять свое влияние» на Зеленского.

30 декабря Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатом на должность главы офиса президента, на смену Андрею Ермаку.

28 ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее сектовед рассказал, как любитель черной магии Ермак мог использовать зеркала.

