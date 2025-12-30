Размер шрифта
Рассекречен роман Марка Эйдельштейна с художницей на 10 лет старше

Модель Миногарова: Марк Эйдельштейн встречается с художницей Коэн
John Locher/Invision/AP

Модель Маша Миногарова рассекретила новый роман российского актера Марка Эйдельштейна. Видео с участием Миногаровой вышло на YouTube-канале Ксении Собчак.

По словам Миногаровой, 23-летний Эйдельштейн встречается с британской художницей на 10 лет старше него.

«Я видела в Париже несколько раз его с … Надей Ли Коэн! Прикинь?» — поделилась она.

Миногарова напомнила, что эта художница, фотограф и режиссер делала, в частности, рекламу для Ким Кардашьян и A$AP Rocky.

Собчак отметила, что роман мог был объяснить то, как легко звезда «Аноры» влился в «западную тусовку».

В июле Марк Эйдельштейн рассказал о своих любимых книгах. В топ-5 любимых книг Эйдельштейна вошел «Путеводитель растерянных. Беседы с Полом Кронином» немецкого режиссера Вернера Херцога.

Накануне сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров представил друзьям новую избранницу после развода с Полиной Дибровой.

Ранее звезда «Молчания ягнят» отметил 50-летие трезвой жизни.

