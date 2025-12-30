Временные ограничения на полеты ввели во Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Внуково. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказал представитель ведомства.

Также Кореняко предупреждал, что аэропорт Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию в связи с ограничениями в воздушном пространстве.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили четвертый беспилотник, который летел на столицу.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Российские силы отразили атаку 91 украинского дрона.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

Ранее аэропорт Внуково опроверг сообщения об отмене рейсов.