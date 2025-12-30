Еще пятерых российских лыжников допустили к международным стартам

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) включила в обновленный список нейтральных атлетов еще пятерых представителей России, сообщает «Матч ТВ».

Нейтральный статус получили представители фристайла Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и Илья Маньяков, специализирующийся на прыжках на лыжах с трамлина.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее лыжник Александр Большунов заболел гонконгским гриппом.