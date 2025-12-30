Размер шрифта
В Госдуме допустили «устранение» Зеленского

Депутат Белик: Запад может физически устранить Зеленского
Владимир Зеленский держится за пост президента Украины из-за высоких рисков для его жизни. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По словам депутата, после отставки будущее Зеленского выглядит неопределенно, поскольку «его вообще может не быть». Белик считает, что «кураторы» могут поступить с ним как угодно, вплоть до «физического устранения». В связи с этим он «панически боится потерять кресло», считает парламентарий.

«Поэтому он может делать массу взаимоисключающих заявлений — об участии в выборах или же об уходе с должности, но решать в итоге будет не он сам, так как такую возможность ему просто не дадут», — сказал Белик.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения безопасности. Затем Зеленский отметил, что президентские выборы на Украине могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Ранее генерал предрек Зеленскому незавидную судьбу после атаки резиденции Путина.

