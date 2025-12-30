Размер шрифта
Додик назвал попытку атаки Украины на резиденцию Путина актом терроризма

Додик: атака на резиденцию Путина является терроризмом, с которым надо бороться
Amel Emric/Reuters

Попытка атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является актом терроризма. Об этом заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в социальной сети X.

«Борьба с терроризмом — обязанность всего человечества. Поэтому естественно, что большинство мировых лидеров осудили этот безумный шаг. В тоже время, это — подтверждение безумия и неготовности [президента Украины Владимира] Зеленского остановить страдание собственного народа», — написал политик.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины пытались атаковать резиденцию Путина. Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент Украины подписал себе приговор, допустив атаку на резиденцию российского лидера. Он подчеркнул, что «такие вещи прощать нельзя», и Россия не станет этого делать.

Ранее в США назвали «безрассудным поступком» атаку на резиденцию Путина.

