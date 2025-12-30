Размер шрифта
Россиянка с игрушечным пистолетом напала на знакомую и потребовала деньги

В Волгоградской области женщина использовала детский пистолет для ограбления
ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области женщина ограбила знакомую при помощи игрушечного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В понедельник, 29 декабря, в полицию Чернышковского района обратилась 26-летняя местная жительница. По словам девушки, она стала жертвой разбойного нападения, а злоумышленницей оказалась ее знакомая, которая заставила перевести на свой счет 4000 рублей.

Пострадавшая рассказала, что женщина приревновала к ней своего гражданского мужа и пришла выяснять отношения, вооружившись предметом, похожим на пистолет.

Вскоре подозреваемую задержали. 39-летняя женщина, ранее уже судимая, сразу призналась в содеянном.

Однако, как выяснилось, вместо огнестрельного оружия при себе у нее был лишь игрушечный пистолет сына. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Ведется следствие.

Ранее в Тамбовской области женщина пыталась ограбить банк по указанию мошенников. 

