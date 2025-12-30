Большая часть Запорожской области оказалась обесточена из-за ударов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате чего большая часть населенных пунктов оказалась обесточена. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Таким образом нацистский режим пытается испортить праздник нашему мирному региону. Очередные тщетные попытки», — написал глава региона.

Балицкий добавил, что в настоящее время обстрел продолжается. По его словам, администрация, оперативные и коммунальные службы области находятся в полной готовности. В частности, энергетики уже восстанавливают поврежденные системы, отметил губернатор.

До этого Балицкий сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаки на гражданскую инфраструктуру в Запорожской области. По данным главы региона, над Акимовкой и Мелитополем были сбиты беспилотники ударного типа. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее в Запорожской области произошло частичное отключение электроэнергии.