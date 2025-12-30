Экс-избранница бойфренда Вали Карнавал обвинила его в абьюзе: «Не смотрите на букеты»

Экс-избранница бойфренда блогерши Вали Карнавал бизнесмена Аргишти Эвояна обвинила его в абьюзе и угрозах жизни. Новым постом парикмахер Юлия Дорофеева поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она опубликовала архивное фото в окружении букетов от Эвояна.

«Девочки, никогда не смотрите на эти шикарные букеты! Вы даже не представляете, что за этим скрывается», — написала она.

По словам Дорофеевой, мужчина якобы угрожал ей и ее семье в случае, если она уйдет, и следил за партнершей с помощью маячков, спрятанных в креме.

Накануне Дорофеева заявила, что роман Аргишти Эвояна с блогершей является попыткой «отомстить» ей. Она утверждает, что предприниматель якобы трижды делал ей предложение, однако она решила разорвать отношения перед свадьбой в 2025 году, а ее обручальное кольцо теперь якобы носит Карнавал.

Ранее «Мисс Россия» показала предполагаемого похитителя и нашла помощь у «помощника Трампа».